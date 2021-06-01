Жительница Магнитогорска отдала мошенникам больше миллиона рублей, пытаясь вывести деньги с «биржевой площадки»

Жительница Магнитогорска хотела разбогатеть с помощью биржевой площадки в Интернете, но лишилась более миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Правобережный» обратилась 56-летняя жительница Магнитогорска. Женщина рассказала, что нашла в интернете информацию о дополнительном получении прибыли, используя возможности биржевой площадки.

Связавшись с консультантом и желая открыть инвестиционный счет, она начала взаимодействовать с неизвестными. Профессиональные термины специалистов и убедительный тон голоса внушили доверие женщине, и она перевела различные суммы на указанные счета.

Через некоторое время магнитогорчанка решила, что необходимо вернуть вложенную сумму. Консультанты сообщили, что для этого нужно выполнить следующие операции: внести несколько тысяч долларов на указанный счет, затем перевести более 200 тысяч рублей за специальный код. Когда жительница города внесла уже 1 миллион 100 тысяч рублей, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие противоправного деяния.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет.

Полицейские в очередной раз предупреждают, что решения о переводе денег следует принимать очень обдуманно и взвешенно. «Прежде чем открывать инвестиционные счета, внимательно изучите информацию и не торопитесь вкладывать личные сбережения в неизвестные вам проекты», – советуют силовики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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