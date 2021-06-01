Проблемы не решаются годами: школьные маршруты на Южном Урале превратились в полосу препятствий

Общественники требуют, чтобы власти Челябинской области обеспечили финансирование ремонта школьных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в рамках акции «Дорога в школу» активисты движения провели встречи с жителями Южного Урала, приуроченные ко Дню защиты детей. По итогам общественники составили перечень потенциально опасных школьных маршрутов, которые нуждаются во внимании властей. Документ передан губернатору региона, поскольку решение проблем на данных объектах требует финансирования из областной казны.

Ряд проблем не решается годами. Так, в поселке Таянды Еманжелинского района жители буквально воюют с местными чиновниками за продление маршрута школьного автобуса ближе к жилым домам. Дело в том, что остановка находится в километре от места, где живут дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Ежедневно школьники вынуждены преодолевать расстояние пешком по разбитой дороге. На просьбу отремонтировать участок представители Еманжелинской администрации разводят руками: денег хватит в лучшем случае на отсыпку щебнем в 2022 году.

Эксперты обратились к главе региона с просьбой оказать содействие в финансировании ремонта дороги и благоустройства территории. Если средства будут выделены, руководство Еманжелинска сможет реализовать готовый дизайнерский проект: общественники подготовили макет, включающий ремонт дороги, обустройство тротуаров, озеленение и освещение, и передали его главе города. Макет создан на основе рисунков, которые нарисовали дети из поселка Таянды.

Еще одна территория, где проблема не решается годами, – деревня Заварухино Сосновского района. Здесь когда-то силами местных жителей был построен мост, который на сегодняшний день так и остался единственным связующим звеном между Заварухино и соседним поселком Есаульским, где находится школа. Конструкция находится в плачевном состоянии и не вызывает доверия, а после недавнего происшествия с разрушением одной из поддерживающих труб жители волнуются за безопасность детей.

Небезопасным мост сочла и прокуратура. В итоге власти Сосновского района пообещали начать поиск финансирования. Однако жители подозревают, что он может затянуться, ведь ранее местные чиновники называли заоблачные цифры в сотни миллионов рублей, которые якобы требуются на проектно-сметную документацию и строительство новой конструкции. Также ситуация осложняется тем, что рукодельный мост до сих пор не находится на балансе муниципалитета. С учетом всех этих фактов общественники считают целесообразным вмешательство региональных властей в ситуацию.

«Акция «Дорога в школу» имеет всероссийский масштаб, и мы видим, что нередко к ней подключаются губернаторы регионов, это становится полезной и эффективной традицией. Зачастую, чтобы исправить нарушения на пути следования детей в образовательные учреждения, колоссальное финансирование не требуется. Нужна лишь реальная заинтересованность властей в том, чтобы снизить число небезопасных школьных маршрутов в Челябинской области», – рассказал один из экспертов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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