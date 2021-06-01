Число умерших от COVID-19 на Южном Урале превысило 200 человек

В Челябинской области зафиксировали 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 1 июня подтверждено 63 тысячи 120 случаев заболевания COVID-19 (+ 85 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
За прошедшие сутки выписаны 94 человека. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 624 южноуральца.
Умерло 8 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено скончались 2 тысячи 858 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 207).
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 01.06.21
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