На первом международном рейсе, прибывшем в Челябинск, нашли контрабанду

Челябинские таможенники встретили первый международный авиарейс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, сотрудники таможенного поста Аэропорт Баландино осуществили таможенный контроль пассажиров и багажа воздушного судна, прибывшего в Челябинск из Душанбе.

Это первый международный авиарейс после двухлетней реконструкции челябинской авиагавани. Более двухсот гостей из Республики Таджикистан сошли с трапа на российскую землю.

Получив багаж, пассажиры направляются к «зеленому» и «красному» коридорам.

«Такая система коридоров значительно ускоряет прохождение таможенных формальностей, – говорит Эдуард Туранов, первый заместитель начальника Челябинской таможни. – Есть товар, подлежащий письменному декларированию – человек его декларирует и идет в «красный» коридор на оформление. Нечего декларировать – в «зеленый». Но это не исключает дополнительной проверки».

Кстати, в «зеленом» коридоре багаж нескольких пассажиров вызвал подозрение. При досмотре таможенники обнаружили продукцию животного происхождений без заводской упаковки, что является нарушением таможенного законодательства.

Один пассажир пытался ввезти в Россию насвай с превышением нормы.

Всего по итогам таможенного контроля первого авиарейса «Челябинск-Душанбе» таможенниками возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.21

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