В Челябинской области начали проверку после избиения 13-летней школьницы

Следователи начали проверку после избиения семиклассницами 13-летней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел в Верхнем Уфалее: двумя сверстницами была избита 13-летняя девочка. Видео происходящего разместили в сети Интернет.

По инициативе следственных органов материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно о жестоком избиении девочки двумя семиклассницами. При этом за ним наблюдали, подбадривая участниц драки, с два десятки школьников.

На появившемся в сети Интернет видео зафиксировано, как 13-летнюю девочку ровесницы избивают руками и ногами: школьнице нанесли несколько десятков ударов. Драка произошла еще у середине мая. При этом поначалу пострадавшая не рассказала об избиении: мать узнала о произошедшем, увидев видео.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.21

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