В Челябинске депутаты-«единороссы» положили партбилеты на стол

В Челябинске начался исход парламентариев из «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пять депутатов Металлургического районного совета Челябинска заявили о выходе из партии «Единая Россия». Об этом экс-«единороссы» сообщили в соцсетях.

Партбилеты на стол положили представители движения «Соцгород» Юлия Животко, Татьяна Соколова, Татьяна Ройт, Александр Капитан и Антон Хромов. При этом Капитан и Хромов представляют райсовет в составе Челябинской городской думы.

Напомним, возглавляет движение действующий депутат Государственной думы от «партии власти» Андрей Барышев. Парламентарий пытался заручиться поддержкой «Единой России» и ряда других партий для участия в выборах 2021 года. Однако безуспешно.

В региональном отделении «Единой России» к демаршу уже бывших однопартийцев отнеслись хладнокровно, заявив, что представители «Соцгорода» давно уже не участвовали в деятельности партии. При этом и в самом Металлургическом райсовете покинувшие «партию власти» депутаты остаются меньшинством, обладая лишь пятой частью мандатов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.21

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