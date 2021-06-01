«ММК-Индустриальный парк» вошел в число лидеров среди инвестплощадок России

«ММК-Индустриальный парк» подтвердил свои лидирующие позиции по результатам рейтинга инвестиционных площадок России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам ежегодного рейтинга Рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ-УРАЛ», оценивающего инвестиционную привлекательность индустриальных парков и особых экономических зон, ООО «ММК-Индустриальный парк» заняло III место в категории «Площадки, расположенные в зоне до 250 км от центров экономического роста».

Рейтинг составляется уже пятый год подряд, однако в этом году изменилась методика его расчета. Эксперты пришли к мнению, что существующий сводный показатель рейтинга недостаточно информативен для менеджмента с точки зрения принятия последующих управленческих решений по развитию инвестиционных площадок. К тому же, не всегда корректно сравнивать разноплановые инфраструктурные территории с различными исходными условиями.

Поэтому в текущем году оценивалась привлекательность площадок для потенциального инвестора на основе двух самостоятельных рейтинговых параметров: уровень клиентоориентированности менеджмента площадки и степень ее инвестиционного потенциала.

За пять лет существования ООО «ММК-Индустриальный парк» удалось достичь максимальных показателей по уровню клиентоориентировнности в Российской Федерации, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК». «В нашем понимании индустриальный парк не столько бизнес-проект, сколько эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса в Южно-Уральском регионе, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить людям альтернативные траектории роста» – отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

Диверсификация экономического уклада в Магнитогорске – необходимый элемент устойчивого развития города. Одна из стратегических инициатив руководства ПАО «ММК» в рамках реализуемой стратегии развития компании на период до 2025 года называется «Решение проблем моногорода». Инициатива, в частности, предполагает развитие бизнес-кооперации для создания новых сервисов и производств в Магнитогорске, разработку и реализацию согласованной корпоративной политики взаимодействия с муниципалитетом, вовлеченность в определение приоритетов развития города в сферах урбанистики, образования, культуры. Важнейшей вехой на этом пути стало создание индустриального парка ММК.

«Третья ступень на «пьедестале почета» среди индустриальных парков, расположенных в радиусе до 250 километров от центра экономического роста – заслуженная оценка целенаправленной деятельности ООО «ММК-Индустриальный парк» по всем заявленным направлениям его развития. Кроме того, это еще одно подтверждение правильности избранного курса, которому мы намерены следовать и в дальнейшем», – отметил директор ООО «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дремов.

ООО «ММК-Индустриальный парк» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-Метиз». Парк возник в 2016 году на промышленной площадке бывшего калибровочного завода. Общая площадь готового имущественного комплекса – 65 гектаров.

Руководство ММК приняло решение предоставить освободившиеся площади бывшего завода резидентам, тем, кто готов развивать здесь промышленный бизнес. Площадка индустриального парка представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства.

Парк прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество, обнуление ставки транспортного налога и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. На сегодняшний день на площадке находятся 36 резидентов. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» софинансирует проекты, реализуемые резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк».

В 2020 году объем отгруженной продукции увеличился в два раза и составил более 3 млрд. руб. Данный показатель ежегодно увеличивается более чем на 100%.Объем инвестиций увеличился на 15% и составил 294 млн. Руб.

Всего с 2016 года, с момента создания площадки, его резиденты инвестировали в свое развитие более 750 млн. руб., что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.

За 2020 год было создано 320 рабочих мест, а всего на сегодняшний день на площадке насчитывается 927 рабочих мест. Данный показатель ежегодно увеличивается как за счет привлечения новых, так и благодаря расширению производства существующих резидентов.

Совокупный объем уплаченных налогов составил 190 млн. руб., что на 20% выше аналогичного показателя за 2019 год. Это стало возможным благодаря внедрению в 2016 году системы региональных и муниципальных льгот, что повысило инвестиционную привлекательность производственной площадки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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