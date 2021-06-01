Сотрудника челябинской колонии поймали на сбыте наркотиков

В Челябинской области сотрудник исправительной колонии подозревается в незаконном сбыте наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора ФКУ ИК №2 регионального ГУФСИН (Челябинск), подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств.

По данным следствия, 28 мая текущего года мужчина, по договоренности с одним из осужденных, пронес на территории исправительного учреждения наркотические средства массой более 17 граммов. Наркотики он разместил в тайниках, из которых их должен был забрать осужденный.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области и сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУФСИН.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.21

«ММК-Индустриальный парк» вошел в число лидеров среди инвестплощадок России. / В Челябинске депутаты-«единороссы» положили партбилеты на стол. / «Это бред полный – профукали все»: Госдума приняла закон о парниковых выбросах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»