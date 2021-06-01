Суд вынес приговор двум челябинцам, укравшим из банкоматов более 13 миллионов рублей

В Челябинске вынесен приговор двум горожанам, похитившим свыше 13 миллионов рублей из помещений банков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал двух местных жителей виновными в краже.

Установлено, что злоумышленники орудовали в период 2014-2019 годов. Владея способами отключения охранных сигнализаций, они по ночам проникали в отделения почтовой связи, магазины и иные объекты, откуда похищали деньги из банкоматов и платежных терминалов.

Так, в ноябре 2017 года мужчины проникли в помещение магазина в Ленинском районе г.Челябинска, отключили сигнализацию и похитили из сейфа свыше 80 тысяч рублей.

В декабре 2017 года, проникнув в помещение отделения почтовой связи, расположенное по улице Университетская Набережная в Калининском районе Челябинска, вскрыв банкомат, похитили свыше 7,2 миллиона рублей.

Всего челябинцы совершили 21 преступление, причинив юридическим лицам ущерб на общую сумму свыше 13 миллионов рублей.

Виновным назначено наказание в виде 5 лет и 5 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски представителей потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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