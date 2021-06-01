Власти намерены оставить Карталы без «Ласточки»

Областные чиновники не видят смысла в скоростной электричке «Челябинск – Карталы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной возможных изменений стала небольшая наполняемость пригородных скоростных поездов на отрезке «Троицк – Карталы». Об этом говорится в telegram-канале министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Напомним, полгода назад были запущены два маршрута скоростных пригородных поездов «Ласточка»: «Челябинск – Магнитогорск» и «Челябинск – Карталы». Благодаря этому существенно сократилось время в пути. Так, расчетное время движения скоростной электрички «Челябинск – Карталы» (с остановками в Варне и Троицке) составляет менее 11 часов. Однако, маршрут, по мнению областных чиновников, оказался неоправданно длинным.

«На участке Троицк – Карталы – Троицк в среднем проезжает не более 7 человек в вагоне, рассчитанном на 70 человек. Низкая загрузка поездов приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств региона», – заявили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В связи с этим чиновники предлагают изменить маршруты следования скоростных поездов «Ласточка» на маршруты «Челябинск – Троицк – Челябинск», добавив при этом остановочные пункты в Еманжелинске и поселке Увельский.

Южноуральцам предлагается ответить, согласны ли они с такими изменениями, заполнив специальную форму.

Челябинск, Виктор Елисеев

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