В Челябинске мошенники навязывают частным клиникам клиентские QR-коды

Аферисты предлагают медикам купить якобы обязательные QR-коды.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в Челябинске вновь начали действовать мошенники, которые предлагают медицинским организациям приобрести клиентские QR-коды и книги отзывов и предложений за определенную сумму.
«Приобретение клиентских QR-кодов и книг отзывов и предложений не является обязанностью исполнителей платных медицинских услуг. Законом РФ «О защите прав потребителей» предоставление и наличие такой информации не предусмотрено», – подчеркивают представители ведомства.
Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг определяются правилами, которые действуют до 1 сентября 2021 года.
При этом ими не предусмотрено обязательное наличие клиентских QR-кодов и книг отзывов и предложений, а также не определен порядок предъявления претензий в случае предоставления медицинских услуг ненадлежащего качества. Претензии к предоставлению качества услуг предъявляются в произвольной форме путем оформления письменного заявления в адрес медицинской организации.
Требования к качеству и срокам предоставленных медицинских услуг предъявляются потребителями в соответствии с требованиями статьи 28 и 29 Закона «О защите прав потребителей».
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области призывает медицинские организации быть бдительными и принять все возможные меры во избежание случаев мошенничества при приобретении услуг.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 01.06.21
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