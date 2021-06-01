Челябинец вынес из страховой полмиллиона рублей, пробив дыру в полу офиса

В Челябинске страховую обокрали, пробив дыру в полу ее офиса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 31 мая в Калининском районе Челябинска. Информацию об этом подтвердили в полиции.

Вор использовал для проникновения в помещение страховой компании подвал дома по Университетской набережной, где располагался ее офис. Преступник пробил дыру в потолке подвала и пробрался в расположенное на первом этаже помещение.

Прихватив с собой полмиллиона рублей, мужчина скрылся. В настоящее время его ищет полиция. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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