В центре Челябинска во время ремонта фасада разбился рабочий

В Челябинске рабочий погиб во время ремонтных работ на многоэтажке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла днем вторника, 1 июня, у одного из домов по улице Пушкина.

Пожилой мужчина разбился, упав с высоты. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Известно, что в настоящее время на доме проходят работы по капитальному ремонту фасада. По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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