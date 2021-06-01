В центре Челябинска во время ремонта фасада разбился рабочий

В Челябинске рабочий погиб во время ремонтных работ на многоэтажке.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла днем вторника, 1 июня, у одного из домов по улице Пушкина.
Пожилой мужчина разбился, упав с высоты. Мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Известно, что в настоящее время на доме проходят работы по капитальному ремонту фасада. По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 01.06.21
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