Прививка «силой мысли»: челябинец получил сертификат о вакцинации от COVID-19 раньше, чем ее прошел

Житель Челябинска рассказал о том, как его вакцинировали от COVID-19 без его участия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о скандальной ситуации рассказал правозащитник Алексей Табалов.

«Смотрите, какая тут забавная вещь происходит с вакцинацией от ковида, – написал челябинец в социальных сетях. – Власти ежедневно рапортуют о масштабе вакцинации по стране, на Госуслугах заносится вся информация, ведется дневник самочувствия после вакцинации и выдается сертификат после прохождения второй прививки». Однако, в его случае что-то пошло не так.

По словам Табалова, второй этап вакцинации он должен был пройти 29 мая в ГКБ №1. Но перенес дату визита на 31 мая. «А Госуслуги мне уже прислали сертификат и информацию, согласно контрой я получил вторую прививку 29 мая в ГКБ №8, причем указан и номер конкретной прививки, которую я якобы уже получил. Чудеса!" – написал челябинец 30 мая.

Это, впрочем, не помешало горожанину поставить вторую дозу вакцины, как он и планировал, 31 мая. Хотя и на этот раз не обошлось без шероховатостей. «Сегодня в Госуслугах пришел новый сертификат о вакцинации: ГКБ №8 заменили на ГКБ №1, дату второго этапа исправили с 29 мая на 31 мая, поменяли номера прививок, а заодно зачем-то исправили и правильную дату первого этапа с 8 мая на 8 апреля. Видимо, из принципа, если уж менять, то все», – иронизирует южноуралец.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.21

В центре Челябинска во время ремонта фасада разбился рабочий. / Госдума утвердила закон о «путинской газификации». / Челябинец вынес из страховой полмиллиона рублей, пробив дыру в полу офиса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»