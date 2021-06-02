российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 июня 2021, 09:28 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

Попытка контрабандой переправить лес через границу стоила казахстанцу 700 тысяч рублей

Сотрудники ФСБ пресекли незаконный канал контрабанды леса из России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным гражданина Республики Казахстан в даче взятки должностному лицу, и приговорил его к уплате штрафа в 700 тысяч рублей.

Мужчина организовал канал незаконного перемещения через государственную границу из России в Казахстан лесоматериалов, включенных в перечень стратегически важных ресурсов.

В мае 2020 года при попытке незаконного вывоза древесины его автомобиль был остановлен на МАПП «Бугристое».

Находясь в служебном кабинете здания таможни, гражданин Казахстана пытался передать взятку в 50 тысяч рублей начальнику отдела таможенной службы за незаконное снятие арестных ограничений с транспортного средства, принадлежащего ему, и был задержан с поличным сотрудниками УФСБ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.06.21

Территория страха: почему несколько миллионов российских детей идут в школу, как на казнь. / «ЕР» упустила шанс реабилитироваться: Госдума отказала ветеранам боевых действий в досрочной пенсии. / Прививка «силой мысли»: челябинец получил сертификат о вакцинации от COVID-19 раньше, чем ее прошел. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,