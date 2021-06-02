Попытка контрабандой переправить лес через границу стоила казахстанцу 700 тысяч рублей

Сотрудники ФСБ пресекли незаконный канал контрабанды леса из России.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным гражданина Республики Казахстан в даче взятки должностному лицу, и приговорил его к уплате штрафа в 700 тысяч рублей.
Мужчина организовал канал незаконного перемещения через государственную границу из России в Казахстан лесоматериалов, включенных в перечень стратегически важных ресурсов.
В мае 2020 года при попытке незаконного вывоза древесины его автомобиль был остановлен на МАПП «Бугристое».
Находясь в служебном кабинете здания таможни, гражданин Казахстана пытался передать взятку в 50 тысяч рублей начальнику отдела таможенной службы за незаконное снятие арестных ограничений с транспортного средства, принадлежащего ему, и был задержан с поличным сотрудниками УФСБ.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 02.06.21
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