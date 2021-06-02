Юристы обанкротили обратившуюся к ним за помощью челябинку без ее ведома

Семья из южноуральского поселка может остаться на улице после обращения к юристам с просьбой о помощи в реструктуризации кредитов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, жительница поселка Тимирязевский, ее муж и двое детей в любой момент могут лишиться квартиры.

Несмотря на то, что женщина исправно вносит платежи, не имеет просрочек и способна исполнить все обязательства перед банком, ее ипотечное жилье выставили на торги. Виной всему – навязанная процедура банкротства, в которую клиентку, по сути, обманом затащили юристы-мошенники. Ситуацию осложняет нелогичная, по мнению общественников, позиция банка-кредитора: по какой-то причине кредитное учреждение спешит поскорее провести торги и реализовать квартиру.

Ипотечная квартира – единственное жилье жительницы Южного Урала, где она живет вместе с мужем и двумя детьми. Женщина ответственно относится к обязательствам перед банком и всегда исправно вносила платежи. А вот с другими кредитами возникли сложности. Помимо ипотеки у нее на данный момент – пять займов, взятых в различных организациях. Когда платить все стало тяжело, женщина решилась на процедуру реструктуризации долга. К тому же ее атаковали коллекторы с угрозами. Состоянием испуганной клиентки воспользовались псевдоспециалисты из местной юридической компании.

«Я пришла к ним и сказала, что я готова платить, но мне нужна помощь в реструктуризации, чтобы снизить нагрузку. Лишь бы только мне перестали звонить и угрожать. Эти юристы пообещали помочь, и я полностью им доверилась, отдала около 100 тысяч рублей. О том, что это процедура банкротства, они умолчали. А я заподозрила неладное, когда мне пришло письмо о том, что банкротство уже вовсю идет, и банк запросил выплатить оставшийся миллион рублей за ипотеку. Стало понятно, что здесь что-то не то, мне посоветовали поскорее обратиться к экспертам», – рассказала она.

Эксперт подтвердил: недобросовестные юристы действительно ввели женщину в заблуждение, скрыв тот факт, что при процедуре банкротства сохранить ипотечное жилье невозможно. Но больше всего в этой ситуации удивляет позиция банка. Он настаивает на скорейшей продаже квартиры. Логика представителей организации общественникам совершенно непонятна.

«Данная ситуация уникальна: просрочек нет, клиент платежеспособен и готов гасить ежемесячные платежи. При переходе на стадию реструктуризации долга, что мы и пытаемся сейчас сделать, банк гарантированно получит все, что должен, а семья сохранит жилье. Но по какой-то причине кредитное учреждение это не устраивает. Это нелогично и с точки зрения экономики, и с точки зрения здравого смысла. Сейчас наша задача – в судебном порядке оспорить действия банка, приостановить торги и перейти из процедуры реализации жилья к процедуре реструктуризации долга, сохранить жилье, не нарушая при этом интересы кредиторов. Точку в этом вопросе поставит Арбитражный суд Челябинской области», – рассказал предствитель общественной организации.

Также эксперты обратились в банк с требованием разъяснить причины столь поспешного выставления квартиры на торги.

Общественники подчеркивают, что Верховный суд обычно придерживается демократичной позиции в подобных вопросах, давая возможность должникам погашать свои обязательства. Однако далеко не все подобные истории заканчиваются позитивно. Всему виной – огромное число недобросовестных юристов, которые превратили процедуру банкротства в «универсальный инструмент» для решения всех проблем, связанных с долгами.

Между тем процедура эта весьма специфична и далеко не всегда является панацеей. Общественники рекомендуют: прежде чем подписывать бумаги, человек, решившийся на процедуру банкротства, должен досконально убедиться, что осознает и принимает все риски и возможные последствия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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