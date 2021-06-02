СКР закрыл уголовное дело о пристрое к челябинскому оперному театру

В Челябинске закрыли уголовные дела о мошенничестве при строительстве склада для театра оперы и балета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расследование уголовных дел по факту должностных преступлений и хищения бюджетных средств при возведении пристроя к театру оперы и балета имени Глинки в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, уголовные дела были возбуждены год назад. Чиновники регионального минстроя и руководство ОГКУ «Челябоблинвестрой» подозревались в халатности, превышении и злоупотреблении полномочиями, а владелец компании-подрядчика – в мошенничестве.

По версии следствия, в рамках исполнения контракта по строительстве двухэтажного вспомогательного здания, заключенного в 2018 году, были оплачены невыполненные работы и так и не поставленная мебель. Ущерб оценивался в 1 миллион рублей.

Но в итоге следователи решили, что состава преступления в действиях чиновников и подрядчиков не было, прекратив расследование дел по реабилитирующим основаниям.

Как оказалось, здание так и не было введено в эксплуатацию и до сих пор не передано театру. Между тем, по данным регионального минстроя, арбитражный суд Челябинской области рассматривает в настоящий момент иски ведомства к подрядной организации о взыскании средств за некачественно выполненные работы и непоставленное оборудование.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.06.21

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