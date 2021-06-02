В суд направили уголовное дело о ледяной глыбе, покалечившей жительницу Миньяра

В Аше направили в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью женщине в результате схода снега с крыши многоквартирного дома.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении двух должностных лиц ООО «Миньярская коммунальная компания», обвиняемых в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
В ходе следствия установлено, что главный инженер и мастер по текущему ремонту ООО «Миньярская коммунальная компания» не предприняли мер по своевременной очистке от наледи и снега всей крыши дома, расположенного по улице Центральной, 6 в Миньяре, не огородили сигнальными лентами прилегающую территорию, в результате чего 19 марта 2021 года произошел сход снега и наледи на проходившую мимо 45-летнюю местную жительницу.
Женщина получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 02.06.21
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