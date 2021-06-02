Мэрия Челябинска отдала парковку в центре города коммерсанту

Антимонопольщики потребовало управления культуры Челябинска самостоятельно обслуживать парковку наротив резиденции губернатора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба полагает, что управление культуры администрации Челябинска не обеспечило контроль за деятельностью МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина» при использовании земельных участков на улице Кирова.

Управлению надлежит принять меры относительно самостоятельного осуществления МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина» деятельности по организации автопарковки, без привлечения хозяйствующих субъектов. Кроме того, соответствующие доказательства надлежит ежемесячно направлять в Челябинское УФАС России.

Речь о платной парковке, расположенной напротив резиденции губернатора, рядом с мемориалом «Вечный огонь». Земельный участок площадью 36 тысяч квадратных метров предоставлен учреждению на праве постоянного пользования. «Установлено, что в апреле 2021 года учреждением с индивидуальным предпринимателем заключен договор на оказание услуг контроля недопущения порчи и причинения ущерба имуществу МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина», – рассказали в региональном УФАС.

При этом действующим законодательством не предусмотрена возможность осуществления хозяйствующими субъектами деятельности по организации автомобильной стоянки на земельных участках, предоставленных учреждению на праве постоянного пользования.

Также Челябинское УФАС России напомнило, что ранее уже признавало бездействие управления культуры, выразившемся в пренебрежении контролем за деятельностью МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина». Антимонопольная служба признала нарушение требований антимонопольного законодательства и выдала предписание о прекращении выявленных нарушений. Предписание ведомства было исполнено.

Однако установленные обстоятельства вновь указывают на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства чиновниками мэрии. «Отсутствие контроля привело к получению индивидуальным предпринимателем в отсутствие правовых оснований возможности пользования муниципальным земельным участком, расположенном в центре города, имеющим большой поток движения и приносящим высокую прибыль при организации на нем автопарковки», – констатировали в надзорном ведомстве.

Кроме того, подобное бездействие могло привести к ограничению, устранению конкуренции, в том числе к созданию преимущественных условий отдельным хозяйствующим субъектам при предоставлении доступа к указанным ресурсам в целях осуществления предпринимательской деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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