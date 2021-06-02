Мэрия начала проверку по факту сноса даурской лиственницы в центре Челябинска

Власти Челябинска начали проверку по факту сноса даурской лиственницы в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служебная проверка начата на фоне скандала, разгорающегося вокруг сноса одной из легендарных даурских лиственниц, расположенных на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной.

Напомним, о том, что дерево, возраст которого превышает 100 лет, горожане сообщили вчера, 1 июня. При этом, по мнению челябинцев, в этом не было никакой необходимости – дерево выглядит здоровым, настаивают очевидцы.

В мэрии, в свою очередь, заявляли, что решение о сносе было оправданным. «На пересечении проспекта Ленина с улицей Красной сегодня, 1 июня, был осуществлен снос трех аварийных (погибших) деревьев породы «лиственница даурская» (1) и «ель сибирская» (2), – говорится в сообщении, опубликованном во вторник в неофициальном telegram-канале пресс-службы мэрии «Мэрские новости». – Работы выполнены МБУ «Геоцентр» на основании акта обследования зеленых насаждений для совершения безотлагательных аварийных работ. Гибель деревьев была зафиксирована еще в начале весны. Специалисты в течение нескольких месяцев наблюдали за ними и пытались выходить, но в итоге гибель подтверждена и принято решение о сносе. К сожалению, погибла одна из трех оставшихся исторических даурских лиственниц, посаженных в 1905 году».

Однако такое объяснение не устроило горожан, и они уже направили жалобу на действия чиновников в прокуратуру, настаивая, что дерево было зеленым.

И вот сегодня, 2 июня, стало известно, что по факту спила столетней лиственницы мэрия начала служебную проверку. Она продлится до конца недели.

Напомним, согласно легенде, даурские лиственницы были посажены в Челябинске в 1905 году по просьбе умершего в городском госпитале офицера, раненого во время русско-японской войны. Первоначально роща насчитывала полсотни деревьев, но постепенно их число сократилось до нескольких стволов.

Последний удар лиственницам был нанесен во время «дорожной революции», когда сквозь аллею проложили ответвление для правого поворота с проспекта Ленина на улицу Красную. В результате во время обследования лиственницы, проведенного в августе 2020 года, московские специалисты вынесли весьма удручающий вердикт: «Состояние лиственницы оценивается, как растущая в сложных условиях. Есть риск утраты дерева». Именно она и была срублена 1 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.06.21

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