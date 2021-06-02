Переход на «цифру» принесет уральским металлургам 6,3 миллиарда рублей

Реализация Стратегии цифровизации принесет ММК 6,3 млрд рублей NPV в период до 2025 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», об этом заявил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев на состоявшейся в Магнитогорске расширенной конференции «ММК на пути цифровизации».

Мероприятие проходило в очном и дистанционном форматах. Среди очных участников конференции – топ-менеджмент компании, руководители структурных подразделений, представители подразделений-заказчиков цифровых разработок. К мероприятию в режиме zoom-конференции смогли присоединиться все желающие работники Группы ПАО «ММК», которых интересует развитие цифровых технологий в компании. Кроме того, онлайн-трансляция конференции была доступна на YouTube-канале. Участие в конференции приняли около 700 работников Группы ММК. У всех участников конференции была возможность задать интересующие вопросы ключевым спикерам мероприятия.

Как рассказал Павел Шиляев, Стратегия цифровизации ММК носит практический характер и сформирована на основе комплексной оценки потребностей бизнеса и потенциальных эффектов от ее реализации. В настоящее время в корпоративном портфеле с горизонтом реализации около пяти лет находится порядка двухсот цифровых инициатив с общим бюджетом 5 млрд рублей. Средний срок окупаемости данных инициатив – 3 года. Около 80% процентов проектов – это доходные инициативы, приносящие прибыль. Их реализация принесет компании за 5 лет 6,3 млрд рублей чистого приведенного дохода и прибавит 4,3% к EBITDA. Еще 10% проектов относятся к категории поддерживающих, остальные 10% – исследовательские.

С обзором Стратегии цифровизации ММК на конференции выступил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК», директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов. По его словам, портфель проектов и инициатив, реализуемых в рамках Стратегии цифровизации, соответствует мировым технологическим трендам и охватывает практически все бизнес-процессы и функциональные направления. В частности, 48 проектов затрагивают вопросы развития аналитики данных, 22 – применение цифровых двойников, 51 – промышленного интернета вещей, 44 – цифровизации взаимодействия сотрудников компании. Кроме того, ряд проектов отвечает таким технологическим трендам как развитие облачных сервисов, применение роботов и беспилотных инструментов, повышение мобильности технологий.

Реализацией Стратегии цифровизации компании управляет профильная команда экспертов. Так, созданы и успешно работают Комитет по цифровизации, в состав которого входит высшее руководство ММК, а также центры компетенций: проектный офис, центры математического моделирования, роботизации, разработки ПО, интернета вещей и т.п. Ключевым партнером ММК по развитию подходов к управлению цифровизацией и внедрению цифровых решений выступает компания «Делойт Консалтинг».

В докладах участников конференции нашли отражение ход и реализация новых цифровых проектов. В их числе контроль персонала в опасных зонах, развитие корпоративного маркетплейса, применение технологии промышленного интернета вещей для диагностики состояния оборудования сортового цеха, цифровой паспорт склада в цехе подготовки аглошихты, система контроля качества продукции по технологическим маршрутам. Главный специалист по цифровой трансформации ПАО «ММК» Артем Петров рассказал об основных областях развития в целях дальнейшей цифровизации в масштабах компании.

Подводя итоги конференции, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил: «В 2020 году, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, мы продолжили работу в направлении цифрового развития, не стояли на месте, развивали инфраструктуру, нарабатывали инструменты и компетенции, создали необходимые элементы организационной структуры, приступили к реализация новых проектов. Дальнейшее развитие цифровизации зависит от всех нас, нашей общей вовлеченности, заинтересованности в использовании цифровых инструментов для повышения эффективности внутренних и внешних процессов Магнитогорского металлургического комбината».

Челябинск, Виктор Елисеев

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