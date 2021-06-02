В Челябинске пройдет первая в России выставка отца кибернетического экзистенциализма

Исторический музей Южного Урала первым в России покажет картины Руффо Казелли – основателя кибернетического экзистенциализма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала, в пятницу, 4 июня, откроется выставка «За каждым фактом стоит тень», где будут представлены работы итальянского художника Руффо Казелли (1932-2020) – основоположника кибернетического экзистенциализма в современном искусстве. Это первая выставка работ Казелли после его смерти, а также первая в нашей стране.

Выставка организована совместно с Почетным консульством Италии в Челябинске и галеристом, близкой подругой Руффо Казелли и и его наследницей Кармен Галло.

Почему именно Челябинск получил эксклюзивное право принять эту выставку? Помощник почетного консула Италии в Челябинске Наталья Бычкова пояснила, что идею предложила сама Кармен Галло. «Оказалось, что в нашем городе есть ценители творчества Руффо Казелли, от которых Кармен Галло получает множество писем. Поэтому сюда она и обратилась. Для нас это честь, и мы рады возможности познакомить челябинцев и гостей города с творчеством этого самобытного художника», – говорит г-жа Бычкова.

«В Историческом музее Южного Урала будет представлено 17 полотен Руффо Казелли, написанных в период с 1970 по 2009 годы. Персонажи этих картин – полулюди-полуроботы, обитатели кибернетической вселенной. Надо сказать, что эти образы, родившиеся из размышлений о взаимоотношениях человека и технологий, появились в творчестве Казелли еще в 50-е годы. Определение «кибернетический экзистенциализм» его искусство получило в 80-е годы в галерее Кармен Галло в Манхэттене. Сегодня эта галерея называется «Центр междисциплинарных исследований кибернетического экзистенциализма». То есть кибернетический экзистенциализм – это уже не только направление в современном искусстве, но и целое культурное движение», – сообщили представители музея.

Выставка «За каждым фактом стоит тень» будет располагаться в фойе второго этажа восточной башни. Церемония открытия – 4 июня в 18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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