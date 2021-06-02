Челябинцев переполошили выброшенные на свалку баки с неизвестным веществом

Экстренные службы стянули на незаконную свалку из-за подозрительных баков с испарениями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, открытые емкости с неизвестным веществом, но визуально заметным испарением были обнаружены вчера, 1 июня, на одном из заброшенных участков в Челябинске по улице Механической. Территория огорожена забором, но не закрыта, доступна любому и превратилась в стихийную свалку.

На место предположительно опасной находки были вызваны все экстренные службы. Спасатели мобильного отряда областной ПСС провели разведку. При помощи газоанализаторов исследовали содержимое промышленных емкостей на предмет установления содержания опасных веществ в испарениях.

Замер химического состава воздуха показал, что в баках находились остатки хлорсодержащего вещества в безопасной для окружающих концентрации. Доступ в емкости изолировали, территорию закрыли. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют, кто столь беспечно утилизировал найденные баки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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