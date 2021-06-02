В поселке под Челябинском автомобилист сбил на переходе пенсионерку с внучкой

В пригороде Челябинска бабушку с внучкой сбили на пешеходном переходе у школы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 2 июня, утром в поселке Красное поле (Сосновский район).

35-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил 69-летнюю женщину с 10-летней внучкой, переходивших дорогу по пешеходному переходу. По словам очевидцев, пенсионерка получила серьезные повреждения.

«По пешеходному переходу бабушка вела внучку в школу, когда на них наехала «десятка». Бабушка сумела оттолкнуть внучку и основной удар приняла на себя. Сейчас она в тяжелом состоянии, ей делают операцию, кости черепа в двух местах сломаны, у внучки сотрясение мозга, шок и огромная гематома на лице», – рассказала жительница поселка в паблике «Регион-74». Как уточнили очевидцы, водитель сбившей женщину с ребенком машины обогнал на переходе пропускавшее пешеходов авто.

Через дорогу находится школа, и школьники каждый день рискуют жизнью, пережидая, когда несущиеся авто заметят их и притормозят, отмечают в интернет-сообществе. Аварии на этом перекрестке стали дурной традицией. «3 года назад была похожая ситуация: женщина с трехлетней дочерью ждала маршрутку, когда ее сбил молодой человек на «пятерке». Девчушка отделалась множественными ушибами, а мать, вся переломанная, оказалась в кювете под машиной. Она выжила», – пишут южноуральцы.

Отметим, что жители Красного Поля не раз обращались в свою администрацию с просьбой поставить на перекрестке светофоры. Но чиновники заявляют, что на данный момент нет возможности поставить полноценные светофоры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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