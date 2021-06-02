В Катав-Ивановском районе пытаются сместить председателя собрания депутатов

Депутаты Катав-Ивановского парламента требуют отставки спикера собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Катав-Ивановске разгорается очередной политический скандал. На сей раз депутаты районного собрания направили обращение губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в котором требуют отставки председателя муниципального парламента Александра Васильева. Поводом послужило то, что он до сих пор является единственным учредителем ООО «Город», заключившего в этом году с администрацией района два муниципальных контракта.

Подписали обращение три депутата – Яков Чуксин, Данила Гулин и Евгений Калиничев. Парламентарии утверждают, что Александр Васильев, возглавивший собрание депутатов 27 ноября 2020 года, по крайней мере, до 13 мая 2021-го был единственным собственником ООО «Город». Это подтвердила прокурорская проверка, по итогам которой 18 мая 2021 года собранию депутатов было внесено представление по факту нарушения федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «О противодействии коррупции».

При этом депутаты отмечают, что еще 23 сентября 2020 года фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков, но это не помешало ей заключить в апреле 2021 года два муниципальных контракта почти на миллион рублей.

«Допущенные Васильевым вышеуказанные нарушения ФЗ порочат честь и достоинство партии «Единая Россия» и депутатского корпуса. На основании изложенных фактов просим провести проверку и применить к председателю районного собрания депутатов Васильеву меры в соответствии с федеральным законодательством о противодействии коррупции», – цитирует издание «Знак» обращение.

Сам Александр Васильев объясняет ситуацию разводом и спором с теперь уже бывшей женой о разделе имущества. По его словам, экс-супруга подала в суд иск о разделе долей предприятия, что автоматически повлекло наложение на уставный капитал ареста до решения суда. Причем спикер настаивает, что указал это в декларации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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