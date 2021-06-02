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Среда, 2 июня 2021, 17:27 мск

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Одиннадцать южноуральцев предстанут перед судом за кражу 73 тонн металлолома на ЮУЖД

Одиннадцать жителей Челябинской области предстанут перед судом за кражу более 73 тонн металлолома с железной дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, окончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении одиннадцати жителей Челябинской области, обвиняемых в хищении лома черных металлов с территории станции Тахталым Южно-Уральской железной дороги.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы в ходе оперативно-розыскных мероприятий в конце 2019 года.

Проверка показала, что задержанные жители Кунашакского района, от 17 до 44 лет, в 2019 году неоднократно совершали хищения металлолома из полувагонов грузовых поездов, стоявших на станции Тахталым. Похищенное они сдавали в пункты приема лома, а деньги тратили на личные нужды. Общий вес похищенного металлолома превысил 73 тонны. Ущерб, причиненный собственникам, составил свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Всего в отношении злоумышленников следователи возбудили 28 уголовных дел.

В настоящее время расследование преступлений завершено, материалы многоэпизодного уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Кунашакский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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