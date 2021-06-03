На Южном Урале четверо детей застряли на горе высотой с шестнадцатиэтажку

В Аше четверо школьников забрались на 50-метровую гору и не смогли спуститься.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 2 июня, в Аше.
В Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступило сообщение о том, что четверо детей от 10 до 11 лет поднялись на гору и не смогли спуститься обратно. Высота горы составляла 50 метров.
На месте работали сотрудники пожарной охраны, работники скорой медицинской помощи, полиция и промышленные альпинисты. В кратчайшие сроки сотрудники МЧС и альпинисты осуществили спуск ребят в безопасное место. После этого их передали медицинским работникам.
Состояние детей оценивается как удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.06.21
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