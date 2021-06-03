В Челябинске задержали первого замминистра строительства региона

Силовики задержали первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители УФСБ и СУ СКР Челябинской области начали обыски в министерстве строительства и инфраструктуры региона. Задержан первый заместитель министра Иван Белавкин.

Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе правительства Челябинской области подтвердили проведение следственных действий, заверив, что силовикам будет оказано необходимое содействие.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.06.21

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