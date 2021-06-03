Еще девять южноуральцев скончались от COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 3 июня подтверждено 63 тысячи 291 случай заболевания COVID-19 (+ 86 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 104 человека. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 577 южноуральцев.

Умерло 9 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 875 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 222).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.06.21

Строительство аквапарка в Челябинске начнется с вырубки трех с половиной сотен деревьев. / В Челябинске задержали первого замминистра строительства региона. / Москвичке взломали аккаунт на Госуслугах, слив ее данные «Единой России». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»