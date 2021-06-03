36 кило наркотиков: полиция Магнитогорска накрыла «плантацию» конопли

Около 36 килограммов марихуаны, кустов конопли и гашишного масла изъяли оперативники у троих жителей Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресечена противоправная деятельность трех южноуральцев, выращивавших коноплю с целью сбыта.

В ходе проведенных мероприятий полицейские в одном из частных домов в Магнитогорске обнаружили и изъяли около 9 килограммов марихуаны, гашишное масло массой более 300 граммов, части конопли весом свыше 27 килограммов и 38 ее кустов.

Установлено, что ранее не судимые местные жители, 39, 37 и 36 лет, выращивали наркосодержащие растения и хранили наркотические средства с целью дальнейшего сбыта. Помещения были специально оборудованы и предназначались для культивирования каннабиса: в них были организованы системы вентиляции, полива, отопления и освещения специализированными осветительными приборами. Подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств задержаны.

По данному факту в следственной части СУ УМВД по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двадцати лет. Задержанные заключены под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.06.21

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