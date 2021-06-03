Южноуральцы заявили о фальсификации итогов голосования за объекты благоустройства

В Челябинской области требуют перепроверить результаты рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», платформу всероссийского голосования за объекты благоустройства za.gorodsreda.ru заподозрили в накрутке голосов. Об этом заявили активисты общественной организации «Гражданский патруль».

Общественники обратились в Минстрой России с просьбой перепроверить итоги рейтингового голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Пользователи Челябинской области зафиксировали на платформе za.gorodsreda.ru подозрительную активность в последний час процедуры, на фоне чего единственным победителем в Миассе стал проект благоустройства городского пляжа – единственный оплаченный из бюджета города, остальные проекты выполнены по заказу и за счет простых жителей.

«Жители отметили резкий скачок голосов после 23:00, цифры росли даже после 00:00 часов, то есть фактически уже 31 мая сайт голосования продолжал показывать рост. Горожане делали снимки экранов. Обо всем этом мы на следующий день сообщили на «горячую линию» областного министерства. Нас успокоили, что Москва будет проводить проверку как раз на наличие ошибочно засчитанных голосов и вообще в случае накруток все это будет видно, и те голоса засчитаны не будут. Но 1 июня администрация Миасского городского округа объявляет результаты, где были учтены все голоса, поступившие ночью 31 мая», – рассказала участница проекта Татьяна Якимова.

По ее словам, причины произошедшего до сих пор никем не объяснены. Метод подсчета голосов, прозрачный резюмирующий документ с сайта не доведены до жителей.

«Непрозрачность голосования вызывает недоверие к такого рода программам благоустройства, когда именно голосованием распределяются миллионы бюджетных средств, т.е. деньги налогоплательщиков. Зачем создавать дополнительные сайты для голосований, когда есть ресурс портала государственных услуг? Также стоит вопрос о контроле со стороны Минстроя РФ, почему не блокируется подозрительная активность. Мое предложение не будет популярным, но считаю правильным результаты голосования отменить, и провести голосование только на портале государственных услуг без дополнительных промежуточных сайтов», – прокомментировала ситуацию представитель общественников.

По всем выявленным нарушениям правозащитники готовят официальное обращение в Минстрой России с требованием проверить платформу для голосования на возможность накрутки голосов и отменить итоги данного рейтинга в Миассе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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