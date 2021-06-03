Две трети челябинцев не собираются никуда уезжать в отпуск

Две трети челябинцев собираются провести летний отпуск дома или на даче.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подавляющее большинство челябинцев проведут наступившее лето дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

Челябинцев спросили, как они планируют провести свой отпуск в 2021 году. Почти две трети респондентов ответили планируют провести летний отпуск в этом году на даче или дома. При этом популярным среди горожан местом отдыха, заняв первую строчку, правда, совсем незначительно опередив вариант ответа «дома». Тем более, что первый вариант включает времяпрепровождение в саду и даже в огороде.

Итак, почти каждый третий респондент собирается отдыхать на даче, в саду или огороде (31,8%). В данной группе чаще, чем в среднем по массиву опрошенных, представлены респонденты старше 60 лет, неработающие пенсионеры. Отметим, что в 2018 году таковых было всего 23,3% опрошенных.

Дома планируют остаться на период летнего отпуска 31,3% опрошенных – чуть меньше, чем три года назад (32,3%). Социально-демографические характеристики этой группы респондентов схожи с «дачниками», но в ней появляются еще и безработные, временно неработающие горожане.

Менее чем каждый десятый планирует путешествовать по России, посетит другие города и села (8,3%). Как правило, эту оценочную позицию выбирают молодые люди, в возрасте 18-24 лет, по социальному положению – студенты, а также работники бюджетной сферы. Впрочем, в 2018 году таковых было в полтора раза больше (12,3%).

Доля планирующих отдых на российских курортах (Сочи, Крым, Черноморское побережье) снизилась, в сравнении с данными опроса 2018 года. Этот вариант ответа выбрали 7,7% опрошенных (против 12% тремя годами раньше). Значительно сократилась и доля планирующих отдых за границей. Число заграничных туристов снизилось на 6,6 процентных пункта по сравнению с 2018 годом и процент планирующих отдохнуть не в России составил 2,8%.

Немало и тех, у кого этим летом отпуска и вовсе не предвидится – так ответили 16% опрошенных социологами челябинцев. В этой группе респондентов больше горожан средней возрастной категории (25-44 лет), наемных работников частных предприятий. В 2018 году горожанам такого варианта ответа предложено не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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