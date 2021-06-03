Конкурс красоты в провинциальном техникуме закончился административным делом

Жительницу Аргаяшского района оштрафовали за оскорбление в социальной сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аргаяшского района провело проверку по обращению заявителя о привлечении гражданки к ответственности за оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

«Проверкой установлено, что в апреле 2021 года местная жительница с целью унижения чести и достоинства заявительницы в неприличной форме опубликовала в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм» видео, высказав в адрес последней оскорбление в неприличной форме, чем унизила ее честь и достоинство, – уточнили в областной прокуратуре. – При этом данное высказывание по форме не соответствовало общепринятым нормам морали и поведения, публичность действий виновного лица выразилось в том, что информация была общедоступной».

По результатам проверки прокурором района возбуждено административное дело, виновную оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Как известно, штраф стал эпилогом конкурса «Мисс неземной красоты», состоявшегося в апреле этого года в стенах Аргаяшского аграрного техникума. Одна из студенток после того, как стало известно имя победительницы, разместила на своей странице видео, где не стеснялась в выражениях в ее адрес.

Челябинск, Виктор Елисеев

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