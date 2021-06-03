Власти Южного Урала не могут справиться с нищетой

Каждый десятый южноуралец до сих пор живет за чертой бедности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за последние пять лет число жителей региона с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума сократилось менее чем на 10%.

Так, если в 2016 году за чертой бедности жили 483,2 тысячи человек, то в 2020 году нищими можно считать 443,6 тысячи южноуральцев.

«За указанный период такое снижение составило 39,6 тысячи человек. В итоге численность населения за чертой бедности в 2020 году составила 12,8% от общей численности населения», – резюмируют чиновники.

Таким образом, за последние пять лет число нищих южноуральцев сократилось лишь на 8,1%. При этом в процентном выражении численность населения, живущего за чертой бедности, последние три года остается на одном уровне – 12,8%. За время руководства Южным Уралом Алексея Текслера (2019-2020 годы) число самых бедных южноуральцев сократилось на 2 тысячи 200 человек (или на 0,49%).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.06.21

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