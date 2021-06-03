Уральские металлурги поделились с участниками ПМЭФ опытом развития промышленного туризма

Павел Шиляев представил туристические проекты ПАО «ММК» на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме в рамках специализированной сессии «Развитие уникального наследия промышленных городов через создание атмосферы современных общественных пространств» генеральный директор ММК Павел Шиляев представил вниманию коллег и профильных специалистов опыт компании в сфере промышленного туризма.

«Понимая интерес горожан и гостей города к Магнитогорскому комбинату как к историческому объекту и действующему современному предприятию, соответствуя принципам устойчивого развития, сознавая социальную ответственность градообразующего предприятия, мы приняли решение о развитии промышленного туризма, – заявил Павел Шиляев, – Реализация данного проекта – это новый подход к организации посещений ММК, популяризация труда металлургов. Необходимо отметить, что повышение туристической привлекательности Магнитогорска способствует как развитию малого и среднего бизнеса, так и города в целом».

Промышленные туры, рассчитанные на взрослых и детей, стартовали на ММК в 2018 году. В связи с угрозой распространения COVID-19 в 2020 году на смену экскурсиям пришли виртуальные посещения металлургического комбината. Наметившееся реальное улучшение эпидемиологической обстановки позволило возобновить экскурсии в апреле текущего года.

Магнитогорский металлургический комбинат – единственное предприятие черной металлургии в России, которое проводит на промышленной площадке экскурсии для детей в возрасте от 6 до 14 лет. Ребята могут проехать по маршрутам «У папы на работе» и «В гости к металлургам», включающим посещение научно-технического музея ПАО «ММК» и автобусную экскурсию по территории комбината. Рассказ экскурсовода о прошлом, настоящем и будущем ММК сопровождается иллюстрациями и показом видеороликов о конкретных металлургических процессах.

Взрослым экскурсантам предлагаются маршруты «Укрощение огня» и «Стальная эволюция». Гости могут посетить действующие цеха Магнитогорского металлургического комбината и научно-технический музей. На текущий момент в гостях у ММК побывало более 15 тысяч человек, в том числе около 2,5 тысяч детей.

На Петербургском международном экономическом форуме был также представлен проект многофункционального парка «Притяжение», инициированный и финансируемый председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым.

В рамках создания в Магнитогорске парка «Притяжение» предполагается комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров. Масштабный и во многом уникальный для России проект развития этой территории позволит создать качественно новую городскую среду, создаст новые возможности для саморазвития горожан, занятий спортом и искусством, их обучения и оздоровления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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