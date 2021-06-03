В Челябинской области похолодает до минус 2 градусов

Южноуральцев предупредили о ночных заморозках.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди.

Температура воздуха +4, +9 градусов по Цельсию, при прояснении заморозки до -1 градуса, на юге +7, +12. Днем воздух прогреется +16, +21 градус. Ветер северо-восточный 6-11, местами порывы до 15-20 метров в секунду.

А вот в выходные высока вероятность объявления режима неблагоприятных метеорологических условий: будет преимущественно без осадков, ветер – неустойчивый слабый.

Температура в ночь на субботу, 5 июня, будет +1, +6, местами заморозки до -2 градусов по Цельсию. Днем – 18-23 градуса выше нуля. В воскресенье будет ощутимо теплее: ночью +3, +8 градусов, днем – 22-27 градусов выше нуля.

В Челябинске в ближайшие трое суток осадков не ожидается. В ночь на пятницу, 4 июня, ожидается +6, +8 градусов по Цельсию, днем – 17-19 градусов выше нуля. В субботу ночью похолодает до +3, +5 градусов, зато днем воздух прогреется до +20, +22 градусов. В воскресенье ночью синоптики обещают 5-7 градусов выше нуля. Днем ожидается +23, +25 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.06.21

Уральские металлурги поделились с участниками ПМЭФ опытом развития промышленного туризма. / Власти Южного Урала не могут справиться с нищетой. / МегаФон поделится опытом с поставщиком услуг связи для участников мундиаля-2022. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»