Власти Катав-Ивановского района бросали деньги на ветер, прикрываясь COVID-19

В Катав-Ивановском районе нашли многочисленные нарушения при проведении закупок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в ходе ревизии Катав-Ивановского района выявлено неправомерное премирование работников, предоставление субсидий с нарушением порядка, нарушения в управлении муниципальным имуществом и другие.

Напомним, что еще в ходе ревизии в Катав-Ивановском районе уже было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, аудит расходов, направленных на борьбу с COVID-19, выявил ряд нарушений, свидетельствующих о нерациональном использовании государственных ресурсов. Так, инфракрасные термометры приобретались по ценам, превышающим рыночные более чем в 5 раз. За сенсорные дозаторы администрация района заплатила вдвое больше рынка.

Кроме того, при обосновании цены закупки использовались данные от ликвидированных, либо несуществующих компаний и ИП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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