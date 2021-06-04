В Челябинском центре олимпийской подготовки по дзюдо нашли финансовые нарушения на 5,5 миллиона рублей

Руководство центра подготовки по дзюдо в Челябинске неэфективно использовало почти 5,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, ведомство утвердило результаты проверки, проведенной в центре олимпийской подготовки по дзюдо.

В ходе аудита были выявлены нарушения и неэффективное расходование средств на общую сумму 5,46 миллиона рублей.

Так, согласно отчету аудиторов, выплаты стимулирующего характера в сумме 4 миллиона рублей произведены в отсутствии утвержденного порядка, премирование работников в сумме 728 тысяч рублей – без применения единого подхода к начислениям, что указывает на возможность проявления коррупциогенных факторов.

Кроме того, 642 тысяч рублей были направлены на оплату договоров подряда с физическими лицами, «которые имеют признаки трудовых отношений».

Также установлен факт неэффективного использования имущества центра: татами стоимостью 355,8 тысячи рублей руководство учреждения передало в безвозмездное временное пользование ЧООО «Спортивный клуб дзюдо «Ичибан».

«Помимо этого, в рамках проверки выявлены случаи несоблюдения установленных процедур и требований действующего законодательства. Например, действующая редакция положения о закупке не содержит требование о порядке расчета и обоснования начальной цены договора. Также в учреждении не был утвержден перечень платных услуг, на официальном сайте отсутствовала информация о прейскуранте цен на платные услуги», – отметили в КСП.

Руководитель центра, а также министр спорта Челябинской области получили представления с требованием устранить нарушения. Материалы проверки направлены на изучение в прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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