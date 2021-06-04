Попытка сбыть фальшивые деньги закончилась для южноуральцев сроками и штрафом

В Челябинской области пресекли незаконный сбыт фальшивых купюр.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, Миасский городской суд признал двух местных жителей виновными в сбыте поддельных денег.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ при попытке сбыта 34 поддельных банковских билетов Банка России номиналом 5 тысяч рублей.

Оперативные материалы передали в следственный орган ГУ МВД России по Челябинской области, который и расследовал уголовные дела в отношении них.

Суд приговорил каждого из южноуральцев к 3 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Также они должны выплатить по 50 тысяч рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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