Попытка сбыть фальшивые деньги закончилась для южноуральцев сроками и штрафом

В Челябинской области пресекли незаконный сбыт фальшивых купюр.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, Миасский городской суд признал двух местных жителей виновными в сбыте поддельных денег.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ при попытке сбыта 34 поддельных банковских билетов Банка России номиналом 5 тысяч рублей.
Оперативные материалы передали в следственный орган ГУ МВД России по Челябинской области, который и расследовал уголовные дела в отношении них.
Суд приговорил каждого из южноуральцев к 3 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Также они должны выплатить по 50 тысяч рублей штрафа.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.06.21
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