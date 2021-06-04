В Челябинской области вводят реверсивное движение на дорогах М-5 и А-310

На дорогах М-5 под Миассом и А-310 под Южноуральском вводится реверсивное движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления федеральными автодорогами «Южный Урал», в связи с проведением работ по ремонту путепровода через железную дорогу на 1777 км трассы М-5 «УРАЛ» (рядом с Миассом) введено временное ограничение транспортных средств в виде реверсивного движения по сооружению с 4 июня по 10 октября 2021 года.

Кроме того, аналогичное ограничение вводится из-за работ по устройству слоев износа на федеральной автомобильной дороге А-310 «Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан» на участке км 80 – км 88 (возле Южноуральска). Оно будет действовать с 7 июня по 15 сентября.

Схемы утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог.

Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени (Яндекс.Карта/Яндекс.Навигатор, Google Maps и пр.).

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

Челябинск, Виктор Елисеев

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