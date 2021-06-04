Челябинца поймали при попытке продать чужую квартиру

В Челябинске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в покушении на мошенничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска полиции Челябинска задержали 25-летнего ранее не судимого безработного, подозреваемого в покушении на мошенничество. Молодой человек пытался продать не принадлежащую ему квартиру, расположенную в одном из домов по Университетской Набережной.

Так, получив от неустановленного лица ключи и копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, челябинец разместил объявление о продаже квартиры на одной из торговых интернет-площадок. Кроме того, имея паспортные данные реального собственника, мужчина приобрел поддельный документ со своей фотографией, а также документы, дающее право на продажу недвижимого имущества.

Злоумышленника задержали в одном из многофункциональных центров города, когда он пытался оформить сделку купли-продажи с ничего не подозревающей жительницей Челябинска на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей. Поддельный паспорт вызвал подозрение у сотрудников центра, и они сообщили в полицию.

В настоящее время задержанный в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

По факту документов с признаками подделки назначено проведение экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.06.21

В Челябинской области вводят реверсивное движение на дорогах М-5 и А-310. / Попытка сбыть фальшивые деньги закончилась для южноуральцев сроками и штрафом. / В Челябинском центре олимпийской подготовки по дзюдо нашли финансовые нарушения на 5,5 миллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»