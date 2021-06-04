Топ-менеджеры челябинского предприятия ответят в суде за коммерческий подкуп

В Челябинской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух руководящих сотрудников коммерческой организации, обвиняемых в коммерческом подкупе.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по версии следствия, в период 2015-2020 годов топ-менеджеры получили от представителей организаций-подрядчиков, выполнявших работы по заключенным договорам с предприятием более 13 миллионов рублей. За это они согласились обеспечить своевременный прием и оплату произведенных работ.

Обвиняемые признали вину в совершении преступлений.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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