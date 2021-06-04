Больше 100 южноуральцев выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

В Челябинской области зафиксировали 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 4 июня подтверждено 63 тысячи 376 случаев заболевания COVID-19 (+ 86 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 107 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 548 южноуральцев.

Умерло 7 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 882 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 229).

Челябинск, Виктор Елисеев

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