В КСП Челябинской области рассказали, как получить «детский кешбэк»

Южноуральские аудиторы рассказали, как получить «детский кешбэк».

Напомним, с 29 мая начали действовать правила предоставления субсидии родителям для организации детского отдыха. Из правил следует, что при оплате путевки ребенка в детский лагерь можно будет вернуть 50% от ее стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, возврат денег возможен, если путевка куплена начиная с 25 мая 2021 года, а срок действия поездки – до 15 сентября 2021 года включительно.

Ребенок должен вернуться домой не позже 15 сентября, при этом оплатить отдых необходимо до 31 августа. При этом если путевка льготная, вернуть получится 50% от фактически уплаченных средств.

Детский лагерь должен быть включен в реестр организаций, участвующих в программе лояльности. Их перечень опубликован на сайте «Мирпутешествий.рф».

Для того, чтобы вернуть деньги, необходимо оформить карту «МИР» в любом удобном для вас банке, стать участником программы лояльности для держателей карт «МИР», выбрать путевку на сайте «Мирпутешествий.ру» и оплатить ее с помощью карты «МИР».

«В течение 5 дней с момента оплаты путевки вам вернут на карту до 50% от ее стоимости, – рассказали представители КСП. – Необязательно, чтобы карта принадлежала одному из родителей ребенка. Главное, чтобы она была зарегистрирована в программе лояльности».

У тех, кто купил путевки до 25 мая, с 15 июня появится возможность вернуть деньги через подачу заявления на Портале госуслуг. Получить обратно можно также половину затрат, но не более 20 тысяч рублей. Для подтверждения расходов нужно будет предоставить документ об оплате поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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