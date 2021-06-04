Движение на одном из участков Комсомольского проспекта в Челябинске закроют на выходные

В Челябинске закроют движение по Комсомольскому проспекту из-за ремонтных работ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с реконструкцией участка теплотрассы.

«Закроют движение транспорта в районе дома №85 по Комсомольскому проспекту с 23 часов 4 июня до 6 часов 7 июня», – уточнили представители администрации.

Напомним, в настоящее время также идет капитальный ремонт дорожного полотна на Комсомольском проспекте на участке от улицы Чичерина до улицы Чайковского.

Челябинск, Виктор Елисеев

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