Первого замминистра строительства Челябинской области отправили в СИЗО

Суд арестовал первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина на два месяца.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд избрал меру пресечения в виде ареста первому заместителю регионального министра строительства и инфраструктуры Ивану Белавкину.
Напомним, чиновника задержали вчера, 3 июня. По версии следствия Белавкин в период с декабря 2020 по март 2021 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах этой организации при выполнении муниципального контракта.
Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав высокопоставленному чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 3 августа сего года.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 04.06.21
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