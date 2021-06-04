Первого замминистра строительства Челябинской области отправили в СИЗО

Суд арестовал первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина на два месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд избрал меру пресечения в виде ареста первому заместителю регионального министра строительства и инфраструктуры Ивану Белавкину.

Напомним, чиновника задержали вчера, 3 июня. По версии следствия Белавкин в период с декабря 2020 по март 2021 года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах этой организации при выполнении муниципального контракта.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав высокопоставленному чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 3 августа сего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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