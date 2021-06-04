Суд вернул на работу учителя школы в Озерске, уволенного из-за жалоб родителей

В Озерске суд восстановил на работе незаконно уволенного педагога.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Озерск провело проверку по обращению учителя о незаконном увольнении с работы.

Установлено, что мужчина более 10 лет работал в школе учителем русского языка и литературы, за более чем тридцатилетний стаж работы не имел ни одного дисциплинарного взыскания, ему присвоена высшая категория учителя.

В феврале нынешнего года на основании обращения родителей, содержащего просьбу заменить учителя русского языка и литературы на другого преподавателя из-за необъективного оценивания знаний и нарушений педагогической этики, руководство школы провело служебное расследование, по результатам которого комиссия рекомендовала директору уволить учителя.

«Прокуратурой установлено, что образовательным учреждением в рамках служебного расследования не доказан факт применения педагогом в отношении обучающихся психического или физического насилия. Примененное к педагогу взыскание не отвечало принципам соразмерности и справедливости, учитывая предыдущий опыт работы и служебное поведение работника», – заявили в надзорном ведомстве.

В интересах педагога прокурор обратился в суд с иском о восстановлении на работе.

Озерским городским судом увольнение работника признано незаконным, учитель восстановлен в прежней должности, работнику начислен средний заработок за время вынужденного прогула.

Решение суда подлежало немедленному исполнению, и 31 мая работник смог приступить к трудовой деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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