ГИБДД Челябинска объявила войну электросамокатам

За два дня ГИБДД зафиксировала 15 нарушений ПДД водителями электросамокатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, инспекторы ведомства усиливают контроль за водителями электросамокатов.

«За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 7 нарушений ПДД лицами, передвигающимися на мощных электросамокатах, которые по своим техническим характеристикам в соответствии с законодательством приравниваются к мопедам», – уточнили в пресс-службе.

Два челябинца привлечены к административной ответственности за управление электросамокатами не имея права управления такой техникой. Так же был задержан водитель электросамоката, который управлял им с признаками опьянения. Он был привлечен к административной ответственности за отказ от законного требования сотрудников полиции прохождения процедуры освидетельствования на состояния алкогольного опьянения. Водители были отстранены от управления, а электросамокаты в соответствии с действующим законодательством помещены на специализированную стоянку.

В среду, 2 июня, было выявлено 8 нарушений ПДД. Составлено 3 административных материала в отношении водителей электросамокатов с мощностью двигателя более 0,25 кВт (управление без мотошлема, нарушение правил пользования внешними световыми приборами).

Челябинск, Виктор Елисеев

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