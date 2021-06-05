Рекордное число южноуральцев выздоровели за сутки от COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 5 июня подтверждено 63 тысячи 461 случай заболевания COVID-19 (+ 85 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 115 человек. ️Больных COVID-19 – 2 тысячи 512 южноуральцев.

Умерло 6 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 2 тысячи 888 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 235).

Челябинск, Виктор Елисеев

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