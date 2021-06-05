В Челябинской области самолет с парашютистами совершил вынужденную посадку

АН-2 совершил вынужденную посадку на поле в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 5 июня. Уральская транспортная прокуратура начала проверку.

По информации надзорного ведомства, самолет АН-2, принадлежащий ДОСААФ, вылетел с аэродрома Калачево и направлялся на аэродром Агаповка. На борту находились 8 человек: капитан воздушного судна, пилот, механик, врач и четыре парашютиста. Но воздушное судно совершило вынужденную посадку в поле недалеко от поселка Сухтелинский.

Причиной посадки стало повышение температуры двигателя. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время производится осмотр технического состояния воздушного судна.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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